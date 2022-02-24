Казахстанский боксер перевернул бой на «малом чемпионате мира»

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Тимур Кабдешов провел четвертьфинальный бой в весовой категории до 51 килограмма на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кабдешов дрался с испанцем Мартином Молиной Сальвадором и вчистую проиграл ему первый раунд на карточках всех пяти судей. Однако затем казахстанец смог переломить ход поединка и в итоге вырвал победу раздельным решением судей — 3:2 (27-30, 29-28, 29-28, 29-28, 27-30). Интересно, что при этом двое судей отдали все три раунда испанскому боксеру.

Таким образом, Тимур Кабдешов вышел в полуфинал и гарантировал себе уже, как минимум, бронзовую медаль.



