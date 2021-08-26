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Казахстанский боксер отправил соперника в нокдаун и вышел в финал МЧА-2021
26 Августа 2021 20:23
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ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ислам Советов провел полуфинальный бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи, который проходит в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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На юниорском турнире (боксеры 2005-2006 г.р.) в весовой категории до 66 килограммов соперником Советова по полуфиналу был таджикистанец Юсуф Фозилов. Бой закончился победой уверенной победой Советова единогласным решением судей — 5:0. В третьем раунде рефери отсчитал сопернику казахстанца нокдаун.Таким образом, Ислам Советов вышел в финал юниорского первенства и поборется там за золотую медаль. Добавим, что параллельно с юниорским турниром в Дубае также проходят соревнования и среди молодежи (2003-2004 г.р.) — сборная Казахстана изначально тоже была представлена там во всех весовых категориях.
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