Казахстанский боксер отправил соперника в нокдаун и вышел в финал МЧА-2021

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ислам Советов провел полуфинальный бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи, который проходит в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На юниорском турнире (боксеры 2005-2006 г.р.) в весовой категории до 66 килограммов соперником Советова по полуфиналу был таджикистанец Юсуф Фозилов. Бой закончился победой уверенной победой Советова единогласным решением судей — 5:0. В третьем раунде рефери отсчитал сопернику казахстанца нокдаун.

Таким образом, Ислам Советов вышел в финал юниорского первенства и поборется там за золотую медаль. Добавим, что параллельно с юниорским турниром в Дубае также проходят соревнования и среди молодежи (2003-2004 г.р.) — сборная Казахстана изначально тоже была представлена там во всех весовых категориях.







