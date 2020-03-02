Казахстанский боксер остался на втором месте в рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает Sports.kz.

Представляем вашему вниманию позиции представителей Казахстана.

В первом тяжелом весе Бейбут Шуменов сохранил звание «регулярного» чемпиона мира. Титул «суперчемпиона» принадлежит французу Арсену Гуламиряну.

Во втором среднем весе обладатель пояса WBA International Айдос Ербосынулы сохранил вторую строчку, уступая лишь Ленноксу Аллену из Гайаны. Замыкает тройку лидеров — кубинец Освари Моррелл. Чемпионом мира WBA Super в этой категории является британец Каллум Смит.

Выступающий в полусредней категории чемпион WBA Inter-Continental Нурсултан Жанабаев не изменил своего положения и остался седьмым. На первом месте рейтинга по-прежнему располагается кубинец Йорденис Угас, за ним следуют американцы Дэнни и Майки Гарсия. Титул WBA Super принадлежит Мэнни Пакьяо из Филиппин.

В первом полусреднем дивизионе обладатель пояса WBA Continental Americas Батыр Джукембаев остается 15-м. В тройке лидеров рейтинга: Альберто Пуэлло из Доминиканской Республики, британский боксер Льюис Ритсон и кубинец Рансес Бартелеми. «Суперчемпион» — британец Джош Тэйлор.



