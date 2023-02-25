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    23:35, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов вышел в полуфинал малого чемпионата мира

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов провел четвертьфинальный бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/4 финала в весовой категории до 57 килограммов Асылкулов встретился с узбекистанцем Абдумаликом Халоковым и победил его раздельным решением судей.

    Таким образом Оразбек Асылкулов вышел в полуфинал малого ЧМ-2023 по боксу и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. Добавим, что Абдумалик Халоков является вице-чемпионом мира (2021), чемпионом Азии (2022), олимпийским чемпионом среди юношей (2018) и чемпионом мира среди молодежи (2018).

    Что касается противостояния Казахстана и Узбекистана на «Страндже», то для Казахстана эта победа стала первой после четырех поражений подряд.


    Фото: sports.kz
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