Казахстанский боксер оформил нокаут и вышел в финал МЧА-2021

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мохаммед Аттиа-Хамед триумфально выступил в полуфинале чемпионата Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в весовой категории до 81 килограмма Аттиа-Хамед в полуфинале встретился с представителем ОАЭ Мохаммедом Касимом и нокаутировал его уже в первом раунде. Перед этим рефери отсчитал арабскому боксеру нокдаун.

Таким образом, Мохаммед Аттиа-Хамед вышел в финал юниорского первенства, где поборется за «золото». Добавим также, что параллельно с юниорским турниром в Дубае проходят и соревнования среди молодежи (2003-2004 г.р.) — там Казахстан изначально также был представлен во всех весовых категориях.







