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    09:15, 11 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстанский боксер одержал победу нокаутом в бою за титул WBA в Доминикане

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    САНТО-ДОМИНГО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер легкого веса Николай Шваб провел очередной бой на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ«со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступил на вечере бокса в Доминиканской Республике и сразился с венесуэльцем Эльбером Рохасом (18-7-2, 15 КО). На кону стоял титул чемпиона WBA Fedecaribe в легком дивизионе.

    Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в третьем, когда рефери дал сигнал об остановке, засчитав Швабу победу техническим нокаутом.

    Для Николая Шваба эта победа стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Рохас проиграл в восьмой раз, также в его послужном списке — 18 побед (15 — нокаутами) и две ничьи.

    Фото с сайта Sports.kz


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