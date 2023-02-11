Казахстанский боксер одержал победу нокаутом в бою за титул WBA в Доминикане

САНТО-ДОМИНГО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер легкого веса Николай Шваб провел очередной бой на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ«со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Доминиканской Республике и сразился с венесуэльцем Эльбером Рохасом (18-7-2, 15 КО). На кону стоял титул чемпиона WBA Fedecaribe в легком дивизионе.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в третьем, когда рефери дал сигнал об остановке, засчитав Швабу победу техническим нокаутом.

Для Николая Шваба эта победа стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Рохас проиграл в восьмой раз, также в его послужном списке — 18 побед (15 — нокаутами) и две ничьи.

Фото с сайта Sports.kz