Казахстанский боксер одержал победу нокаутом на старте Азиады-2023

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай стартовал на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем первом бою весовой категории до 92 килограммов Тогамбай встретился на ринге с Бариахааном Доржем из Монголии. Сильнее оказался Тогамбай — в первом и втором раундах он отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил противостояние.

Также сегодня в вечерней сессии свой второй поединок на Играх проведет Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг) — он подерется с таджикистанцем Баходуром Усмоновым, начало в 18:30 по Астане.