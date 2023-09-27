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    14:52, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанский боксер одержал победу нокаутом на старте Азиады-2023

    бокс
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай стартовал на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В своем первом бою весовой категории до 92 килограммов Тогамбай встретился на ринге с Бариахааном Доржем из Монголии. Сильнее оказался Тогамбай — в первом и втором раундах он отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил противостояние.

    Также сегодня в вечерней сессии свой второй поединок на Играх проведет Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг) — он подерется с таджикистанцем Баходуром Усмоновым, начало в 18:30 по Астане.

     

    Теги:
    Бокс Спорт Азиатские игры
    Автор
    Гульмира Байзакова
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