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    11:45, 21 Август 2022 | GMT +6

    Казахстанский боксер одержал досрочную победу в бою за титул WBC

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    ГОЛЛИВУД. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец выступил в главном событии вечера бокса на Showtime в Голливуде, штат Флорида, США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он сразился за титул WBC Silver в первой полусредней категории с американцем Омаром Фигероа. При этом Сергей принял бой на коротком уведомлении после отказа от поединка экс-чемпиона мира Эдриена Бронера.

    Рассчитанный на 12 раундов поединок не продлился отведенную дистанцию. Во втором раунде Сергей отправил оппонента в нокдаун, а после восьмой трехминутки угол Фигероа снял своего бойца с поединка. Таким образом, Сергей Липинец одержал досрочную победу (технический нокаут).

    Для Липинца этот успех стал 17-м в карьере и 14-й досрочной победой при двух поражениях и одной ничьей. Фигероа уступил в третий раз, также в его активе — 28 побед (19 — нокаутами) и один ничейный вердикт.

    Отметим, что Сергей Липинец является уроженцем поселка Мартук в Актюбинской области Казахстана, однако с детства проживает в России. На сайте Boxrec.com в его профиле ранее было указано российское гражданство, однако в марте этого года оно сменилось на казахстанское. Ринг-анонсер перед боем также объявил Липинца как представителя Казахстана.




    Фото: sports.kz

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