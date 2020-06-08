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Казахстанский боксер объявил о переходе в профи-бокс
8 Июня 2020 01:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет начинает профессиональную карьеру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Об этом сам спортсмен написал в сториз в Instagram: «Я ушел из сборной. Перехожу в профи-бокс».
Бек Нурмаганбет является действующим чемпионом Азии. В прошлом году казахстанец выиграл «золото», выступая в весовой категории до 81 килограмма. Нурмаганбет должен был выступить и на чемпионате мира в Екатеринбурге (Россия), однако не поехал на турнир из-за травмы. Главному тренеру сборной Казахстана Галымбеку Кенжебаеву пришлось заменить его на Бекзата Нурдаулетова.
Ключевые слова: Спорт,
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