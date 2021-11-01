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    01:00, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер нокаутом выиграл бой чемпионата мира-2021

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в 1/4 финала чемпионата мира-2021 в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На стадии 1/8 финала в весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов сразился с представителем Германии Магомедом Шахидовым и победил, судья засчитал нокаут в третьем раунде.

    Таким образом, Асланбек Шымбергенов стал четвертым четвертьфиналистом ЧМ-2021 от сборной Казахстана: ранее до этой стадии турнира также добрались Темиртас Жусупов (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Саматали Тольтаев (60 кг). Последним казахстанским боксером, который выступит сегодня, станет Айбек Оралбай (92 кг).



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