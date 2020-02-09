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Казахстанский боксер нокаутом в первом раунде выиграл очередной бой в США
9 Февраля 2020 11:18
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ФЛОРИДА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Николай Шваб (2-0, 1 КО) провел третий поединок на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Бой нашего соотечественника прошел в рамках вечера бокса в Hard Rock Hotel (Дейтона-Бич, Флорида) и был рассчитан на четыре раунда. Соперником 25-летнего Шваба выступил американец Том Миллс (1-11, 1 КО).
Долго поединок не продлился и закончился в пользу казахстанца техническим нокаутом уже в первом раунде. Таким образом, Шваб одержал третью победу в профи, а 41-летний Миллс потерпел двенадцатое поражение.
Ключевые слова: Спорт,
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