Казахстанский боксер нокаутом в первом раунде выиграл очередной бой в США

ФЛОРИДА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Николай Шваб (2-0, 1 КО) провел третий поединок на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой нашего соотечественника прошел в рамках вечера бокса в Hard Rock Hotel (Дейтона-Бич, Флорида) и был рассчитан на четыре раунда. Соперником 25-летнего Шваба выступил американец Том Миллс (1-11, 1 КО).

Долго поединок не продлился и закончился в пользу казахстанца техническим нокаутом уже в первом раунде. Таким образом, Шваб одержал третью победу в профи, а 41-летний Миллс потерпел двенадцатое поражение.



