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Казахстанский боксер нокаутировал соперника и защитил титул чемпиона WBO
12 Июня 2022 04:10

Казахстанский боксер нокаутировал соперника и защитил титул чемпиона WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО) провел титульный бой на вечере бокса в Актау и успешно защитил титул WBO International, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Мейирим Нурсултанов сразился с аргентинцем Себастьяном Папесчи (18-3, 6 КО). В этом бою М. Нурсултанов поставил на кон свой пояс чемпиона WBO International в среднем весе. Поединок был рассчитан на десять раундов и закончился победой Мейирима нокаутом в пятом раунде.


Таким образом, Мейирим Нурсултанов одержал 17 победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил титул WBO International. Что касается его соперника, то Себастьян Папесчи потерпел четвертое поражение на профи-ринге.


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