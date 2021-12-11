Казахстанский боксер нокаутировал британца в бою за титул WBO
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялось со-главное событие, в котором на ринг вышли казахстанский боксер Султан Заурбек (11-0, 7 КО) и британец Райан Уилер (16-1-1, 0 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Бой во втором полулегком весе был титульным: Заурбек поставил на кон свой пояс чемпиона WBO European. Поединок был рассчитан на десять раундов и закончился победой казахстанца — нокаутом в шестом раунде. В четвертом раунде рефери отсчитал Уилеру два нокдауна.
Таким образом, Султан Заурбек одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере и успешно защитил свой второстепенный пояс WBO, а Райан Уилер потерпел второе поражение в профи.
В главном бою вечера сегодня сразятся казахстанский тяжеловес Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) и британец Стивен Уорд (13-1, 4 КО) — на кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBA Gold в крузервейте.
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