Казахстанский боксер нокаутировал британца в бою за титул WBO

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялось со-главное событие, в котором на ринг вышли казахстанский боксер Султан Заурбек (11-0, 7 КО) и британец Райан Уилер (16-1-1, 0 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой во втором полулегком весе был титульным: Заурбек поставил на кон свой пояс чемпиона WBO European. Поединок был рассчитан на десять раундов и закончился победой казахстанца — нокаутом в шестом раунде. В четвертом раунде рефери отсчитал Уилеру два нокдауна.

Таким образом, Султан Заурбек одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере и успешно защитил свой второстепенный пояс WBO, а Райан Уилер потерпел второе поражение в профи.

В главном бою вечера сегодня сразятся казахстанский тяжеловес Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) и британец Стивен Уорд (13-1, 4 КО) — на кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBA Gold в крузервейте.



