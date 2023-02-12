Казахстанский боксер нокаутировал американца в США

ПОМОНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдын Ельжанов (5-1, 3 КО) вернулся на ринг после длительного простоя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Помоне (США, штат Калифорния), где сразился с американцем Трентоном Гибсоном (2-4, 1 КО). Бой прошел в полулегком весе и был рассчитан на четыре раунда, однако закончился уже в первом - победой Ельжанова нокаутом.

Таким образом, Айдын Ельжанов одержал шестую победу в профи, а Трентон Гибсон потерпел пятое поражение в карьере. Для Ельжанова это был первый бой за пять лет: в последний раз казахстанец выходил на ринг в июле 2018 года, когда выиграл единогласным решением судей у азербайджанского боксера Аскара Рагимова (3-4, 1 КО).

Фото: sports.kz