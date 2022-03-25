Казахстанский боксер нокаутировал 17-летнего дебютанта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дилшат Нурым (3-0, 1 КО) выступил на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем четвертом бою на профи-ринге Нурым встретился с 17-летним дебютантом из Таджикистана Абубакром Шариповым.

Поединок в первом полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов и завершился победой Нурыма техническим нокаутом во втором раунде. Сначала рефери отсчитал Шарипову нокдаун, после чего угол таджикистанского боксера выбросил на ринг полотенце.





Таким образом, Дилшат Нурым выиграл четвертый бой в профи, а Абубакр Шарипов начал профессиональную карьеру с поражения.

В своем предыдущем бою Нурым завоевал первый титул в профессионалах – он стал чемпионом по версии Профессиональной комиссии бокса Казахстана в первом полусреднем весе.



