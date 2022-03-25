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    17:43, 25 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский боксер нокаутировал 17-летнего дебютанта

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дилшат Нурым (3-0, 1 КО) выступил на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В своем четвертом бою на профи-ринге Нурым встретился с 17-летним дебютантом из Таджикистана Абубакром Шариповым.

    Поединок в первом полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов и завершился победой Нурыма техническим нокаутом во втором раунде. Сначала рефери отсчитал Шарипову нокдаун, после чего угол таджикистанского боксера выбросил на ринг полотенце.


    Таким образом, Дилшат Нурым выиграл четвертый бой в профи, а Абубакр Шарипов начал профессиональную карьеру с поражения.

    В своем предыдущем бою Нурым завоевал первый титул в профессионалах – он стал чемпионом по версии Профессиональной комиссии бокса Казахстана в первом полусреднем весе.



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