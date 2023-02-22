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    22:12, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстанский боксер назвал дату следующего боя после победного дебюта в США

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдын Ельжанов (6-1, 4 КО) раскрыл планы на следующий поединок после успешно проведенного дебюта в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    13 февраля Айдын вернулся на ринг после нескольких лет простоя и выступил в рамках вечера бокса в Помоне (штат Калифорния). В поединке полулегкого веса он нокаутировал американца Трентона Гибсона (2-5, 1 КО).
    По словам Ельжанова, его очередное выступление также пройдет в Калифорнии — на этот раз в Сакраменто 1 апреля.
    «У меня закончился недельный отдых после моего боя. Сейчас выезжаю в Лос-Анджелес для подготовки к следующему бою. Всех жду 1 апреля, Сакраменто, Калифорния. Приходите, дайте шума. С меня - зрелищный бой», - сказал спортсмен в видеообращении, опубликованном в Instagram.


    Фото: instagram.com/yelzhanov_


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