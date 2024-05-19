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    18:32, 18 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанский боксер стал чемпионом турнира в Астане

    бокс
    Фото: КФБ

    Боксер из Казахстана Сагындык Тогамбай выступил в финале международного турнира «Кубок Елорда», который завершается в Астане, передает Sports.kz.

    В финальном бою весовой категории до 92 килограммов казахстанский спортсмен встретился в ринге против китайского боксера Хань Сюэчжэня. По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал казахстанец.

    В полуфинале Азиатских Игр 2022 года в китайском Ханчжоу Тогамбай проиграл Сюэчжэню и стал обладателем бронзовой награды.

     Сагындык Тогамбайтакже является бронзовым призером чемпионата Азии 2022-го года.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Астана Бокс
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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