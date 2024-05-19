Казахстанский боксер стал чемпионом турнира в Астане

Боксер из Казахстана Сагындык Тогамбай выступил в финале международного турнира «Кубок Елорда», который завершается в Астане, передает Sports.kz.

В финальном бою весовой категории до 92 килограммов казахстанский спортсмен встретился в ринге против китайского боксера Хань Сюэчжэня. По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал казахстанец.

В полуфинале Азиатских Игр 2022 года в китайском Ханчжоу Тогамбай проиграл Сюэчжэню и стал обладателем бронзовой награды.

Сагындык Тогамбайтакже является бронзовым призером чемпионата Азии 2022-го года.





