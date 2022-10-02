Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов защитил титул WBO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов выступил на вечере бокса в Люблине (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он провел титульный бой с аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом (31-4-1, 17 КО) по прозвищу «Ужасный». Этот поединок в среднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял пояс чемпиона WBO International, принадлежавший Нурсултанову. Бой закончился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.

Таким образом, Мейирим Нурсултанов одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере, а Марсело Эстебан Косерес потерпел пятое поражение. В послужном списке аргентинца есть несколько узнаваемых имен — к примеру, британский боксер Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО) — их бой в 2019 году закончился победой Сондерса нокаутом в одиннадцатом раунде.

Непобежденный казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) выступил с заявлением после победы над аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом.

«Слава Всевышнему! Защитили пояс. Большое спасибо за Вашу поддержку, дорогие болельщики. Алга, Казахстан!» - написал Нурсултанов на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что три казахстанских боксера проведут бои за титулы WBA и WBO в Польше.

















Фото: instagram.com/meiirim.nursultanov