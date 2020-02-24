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Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев озвучил сроки возвращения на ринг

24 Февраля 2020 12:11
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Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев озвучил сроки возвращения на ринг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер, обладатель титулов чемпиона Северной Америки (NABF) и чемпиона США по версии WBC (USNBC) в первом среднем весе Мадияр Ашкеев (14-0, 7 КО) определился со сроками следующего поединка, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В своем Instagram спортсмен объявил о планах вернуться на ринг в апреле: «В апреле бой, ждите новостей», — написал Мадияр, поделившись видео с одной из тренировок в зале Wild Card Gym в США.

Последний на сегодняшний день поединок Мадияра Ашкеева состоялся девятого ноября в американском городе Гавайан Гарденс. В нем он в пятом раунде из восьми запланированных победил аргентинца Родольфо Эзиквеля Мартинеса (44-9-3, 16 КО). Дела боксера ведут промоутерская компания Main Events и менеджер Эгис Климас.




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Ключевые слова: Спорт,
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