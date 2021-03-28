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    03:19, 28 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер Калицкий нокаутировал экс-чемпиона Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Станислав Калицкий (10-1, 3 КО) выступил на вечере бокса в Екатеринбурге (Россия) от промоушна RCC Boxing Promotions, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Его соперником был россиянин Павел Маликов (16-3-1, 6 КО). Бой во втором полулегком весе был рассчитан на восемь раундов и закончился победой Калицкого нокаутом в пятом раунде. Интересно, что во втором и третьем раундах Станислав дважды побывал в нокдауне.

    Таким образом, Станислав Калицкий одержал одиннадцатую победу в своей профессиональной карьере и реабилитировался за поражение в предыдущем бою.

    Что касается Павла Маликова, то он потерпел четвертое поражение на профи-ринге. Добавим, что россиянин раньше был чемпионом Азии в легком весе по версиям WBC и WBA.



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