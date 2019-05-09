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Казахстанский боксер из Нью-Йорка узнал дату возвращения на ринг

9 Мая 2019 15:28 346
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Казахстанский боксер из Нью-Йорка узнал дату возвращения на ринг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проживающий в США уроженец Казахстана Димаш Ниязов(13-1-3, 6 КО) проведет свой очередной поединок на профессиональном ринге 17 мая, сообщает Sports.kz.

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«Молния» выйдет на ринг в рамках вечера бокса в Foxwoods Resort в Машатакете (штат Коннектикут). Его соперником станет американец Адриан Соса (10-0, 8 КО). Бой первого полусреднего веса рассчитан на шесть раундов.

Напомним, что параллельно с карьерой профессионального боксера Ниязов является офицером полиции Нью-Йорка. Свой предыдущий поединок он провел в Бруклине 28 апреля прошлого года, тогда он единогласным решением судей проиграл мексиканцу Анхелю Саринане (10-7-2, 4 КО).

 

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Ключевые слова: Спорт, США,
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