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Казахстанский боксер из команды Головкина улучшил положение в топ-15 рейтинга WBC

16 Марта 2020 14:15
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Казахстанский боксер из команды Головкина улучшил положение в топ-15 рейтинга WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Обладатель титула WBC International Silver во втором среднем весе из Казахстана, клиент промоутерской компании Геннадия Головкина GGG Promotions Али Ахмедов, в прошлом выпуске рейтинга занимавший 15-ое место, поднялся на 14-ую строчку.

В этом же дивизионе выступает другой отечественный боксер: чемпион WBC Asia, WBO Global и WBA International Айдос Ербосынулы опустился с 22-ой на 23-ью позицию.

Чемпионом мира во второй средней категории является американец Дэвид Бенавидес, а первую тройку табеля о рангах составляют турок Авни Йылдырым, узбекский спортсмен Азизбек Абдугофуров и представитель Канады Давид Лемье.


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Ключевые слова: Спорт,
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