Казахстанский боксер из команды Головкина улучшил положение в топ-15 рейтинга WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Обладатель титула WBC International Silver во втором среднем весе из Казахстана, клиент промоутерской компании Геннадия Головкина GGG Promotions Али Ахмедов, в прошлом выпуске рейтинга занимавший 15-ое место, поднялся на 14-ую строчку.

В этом же дивизионе выступает другой отечественный боксер: чемпион WBC Asia, WBO Global и WBA International Айдос Ербосынулы опустился с 22-ой на 23-ью позицию.

Чемпионом мира во второй средней категории является американец Дэвид Бенавидес, а первую тройку табеля о рангах составляют турок Авни Йылдырым, узбекский спортсмен Азизбек Абдугофуров и представитель Канады Давид Лемье.