-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстанский боксер из команды Головкина улучшил положение в топ-15 рейтинга WBC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Обладатель титула WBC International Silver во втором среднем весе из Казахстана, клиент промоутерской компании Геннадия Головкина GGG Promotions Али Ахмедов, в прошлом выпуске рейтинга занимавший 15-ое место, поднялся на 14-ую строчку.
В этом же дивизионе выступает другой отечественный боксер: чемпион WBC Asia, WBO Global и WBA International Айдос Ербосынулы опустился с 22-ой на 23-ью позицию.
Чемпионом мира во второй средней категории является американец Дэвид Бенавидес, а первую тройку табеля о рангах составляют турок Авни Йылдырым, узбекский спортсмен Азизбек Абдугофуров и представитель Канады Давид Лемье.
- ХК«Барыс» не будет участвовать во II раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги
- Криштиану Роналду не собирался отдавать свой отель под больницу
- Казахстанский боксер Батыр Джукембаев вошел в топ-10 рейтинга WBC
- Зарина Дияс потеряла одну позицию в топ-100 рейтинга WTA
- Дебют Шавката Рахмонова в UFC отменен в связи с пандемией
- Федерация тенниса Казахстана вслед за ITF отложила все турниры
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана