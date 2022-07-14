14 Июля 2022 08:45

Казахстанский боксер из команды Головкина проведет бой против «Тайсона»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Али Ахмедова (18-1, 14 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Отечественный суперсредневес вернется на ринг 30 июля в Лос-Анджелесе. По информации BoxRec.com, его оппонентом станет мексиканец Рикардо Адриан Луна (23-8-2, 15 КО) по прозвищу «Тайсон». Поединок рассчитан на десять раундов.

Луна может быть известен казахстанским болельщикам по бою с Нурзатом Сабировым (11-0, 9 КО) в 2020 году - тогда Рикардо проиграл единогласным решением судей.

Али Ахмедов является боксером промоутерской компании Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) GGG Promotions и тренируется вместе с ним под руководством Джонатона Бэнкса





Фото: sports.kz