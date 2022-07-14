Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанский боксер из команды Головкина проведет бой против «Тайсона»
14 Июля 2022 08:45

Казахстанский боксер из команды Головкина проведет бой против «Тайсона»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Али Ахмедова (18-1, 14 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Отечественный суперсредневес вернется на ринг 30 июля в Лос-Анджелесе. По информации BoxRec.com, его оппонентом станет мексиканец Рикардо Адриан Луна (23-8-2, 15 КО) по прозвищу «Тайсон». Поединок рассчитан на десять раундов.

Луна может быть известен казахстанским болельщикам по бою с Нурзатом Сабировым (11-0, 9 КО) в 2020 году - тогда Рикардо проиграл единогласным решением судей.

Али Ахмедов является боксером промоутерской компании Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) GGG Promotions и тренируется вместе с ним под руководством Джонатона Бэнкса


Фото: sports.kz

Новости по теме
Чемпиону WBC из Казахстана назначили титульный бой с непобежденным «Львом»
Казахстанский нокаутер сделал заявление перед боем в США
Геннадий Головкин назвал условие завершения карьеры
Читайте также
«Тобол» проиграл в Венгрии и вылетел из Лиги чемпионов
Это было бы невозможно без моей команды – Елена Рыбакина поблагодарила тренера и команду
Казахстанка проиграла на старте турнира в Будапеште
«Тобол» назвал стартовый состав на выездной матч с «Ференцварошем»
Казахстанский теннисист Недовесов вышел в полуфинал турнира в Бастаде
Сколько всего заработала Елена Рыбакина на турнирах Большого шлема
Экс-первая ракетка мира призвала наградить Елену Рыбакину
Заработную плату спортивным судьям повысили в Казахстане
Популярное
1 Сель сошел на трассу в Алматинской области
2 Собиравшую ягоды женщину застрелил житель СКО
3 Стимулирующие экономию воды тарифы предлагают установить в Казахстане
4 Более 300 случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали в Алматинской области
5 Около 59,8 тыс. казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

Лента новостей

Архив