Казахстанский боксер Ербосынулы проведет самый большой бой за карьеру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-суперсредневес Айдос Ербосынулы 5 ноября проведет бой за титул чемпиона мира WBA Regular с его действующим обладателем кубинцем Давидом Моррелем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок состоится в Миннеаполисе, штат Миннесота, США, и станет для Айдоса первым выступлением с сентября 2021 года.

Авторитетный портал BoxRec.com поставил предстоящему поединку оценку в четыре звезды из пяти — это наивысший показатель в карьере Ербосынулы. До этого он проводил максимум «трехзвездочный» бой. Рейтинг BoxRec базируется на статусе поединка и вечера бокса, уровне соперников, а также наличия и престижа стоящих на кону титулов.















Фото:sports.kz











