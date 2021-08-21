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Казахстанский боксер дважды отправил соперника в нокдаун на МЧА-2021

21 Августа 2021 01:19
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Казахстанский боксер дважды отправил соперника в нокдаун на МЧА-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дубае (ОАЭ) проходит чемпионат Азии по боксу среди юношей и молодежи, на котором также представлена и сборная Казахстана. Очередным казахстанским боксером, который вышел на ринг, стал Адайбек Ниязбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В своем первом бою на турнире в весовой категории до 54 килограммов Ниязбай встретился с иракцем Али Хиссаином. Адайбек одержал победу единогласным решением судей. Во втором и третьем раундах казахстанец отправил своего соперника в нокдаун. Добавим, что мангистауский боксер выступает в Дубае на юниорском турнире (2005-2006 г.р.).

Адайбек Ниязбай является чемпионом Казахстана и победителем международного турнира в Сербии. Всего Казахстан на юниорском турнире в Дубае представят тринадцать боксеров — во всех весовых категориях.

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