Казахстанский боксер Даулет Даукенов проведет бой за вакантный титул WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даулет Даукенов (8-1, 3 КО) проведет свой следующий поединок в профи 13 февраля в Киеве (Украина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, его соперником станет 21-летний местный боец Александр Абрамян (4-1, 2 КО). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC Continental в первом полусреднем весе. Формат встречи — десять раундов.

Свой последний поединок 27-летний казахстанец провел 6 октября прошлого года в столице Беларуси Минске, в нем он победил единогласным решением судей другого представителя Украины Назри Рахимова (6-2, 3 КО) и завоевал вакантный пояс чемпиона в первом полусреднем весе по версии WBA Asia East.