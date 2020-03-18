Казахстанский боксер бросил вызов Саулю Альваресу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) заявил, что после своего следующего боя готов помериться силами с лучшими представителями дивизиона, сообщает Sports.kz.

Алимханулы планировал выйти на ринг 28 марта в Квебеке (Канада) в поединке с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО), однако шоу было отменено из-за пандемии коронавируса. Интервью c Fight-library.com было взято у казахстанца до официального объявления о переносе события.

«Я уважаю своего соперника. У него очень хороший рекорд, но он не чемпион мира. Мне нет дела до его послужного списка. Я выйду в ринге, чтобы показать казахский стиль. Поверьте, я давно готов драться против чемпионов. Был готов вчера, готов сегодня и буду готов завтра. Я хочу биться только с чемпионами. Я думаю, что после этого поединка Top Rank даст мне чемпионский бой. Я хочу побить [Джермалла] Чарло, [Деметриуса] Андраде и «Канело» [Альвареса].

Вы не представляете, как сильно мне хочется стать чемпионом мира. День и ночь я думаю об этом и усердно работаю. Даже если сейчас Top Rank поменяет мне соперника и поставит Андраде, я буду готов. Я побью Андраде даже под водой и на луне. Даже если моим соперником станет пришелец, я с ним сражусь. Меня не интересует, кем является мой оппонент, его имя и рекорд. Я заинтересован лишь в титуле чемпиона мира», — сказал обладатель титулов WBC Continental Americas и WBO Global.