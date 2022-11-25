Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы обратился с обращением после выхода из комы

25 Ноября 2022, 19:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боксер Айдос Еросынулы выступил с обращением к соотечественникам и рассказал о своем состоянии после тяжелой травмы в бою с кубинским боксером Давидом Моррелем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщила пресс-службу команды Suleimen Promotions, спортсмен обратился к казахстанцам по телефону: «Ассаламалейкум, Казахстан! Как вы поживаете? Я потихоньку иду на поправку по воле Всевышнего. Получил травму после этого боя. Все-таки спорт, которым мы занимаемся, нелегкий. Поэтому такие ситуации бывают иногда. Пусть Всевышний благословит всех, кто желает мне здоровья! Спасибо!».

Шестого ноября Айдос потерпел поражение нокаутом кубинскому боксеру Давиду Моррелю в бою за пояс «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе. После боя Ербосынулы экстренно госпитализировали в одну из больниц Миннеаполиса, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Он был введен в искусственную кому и вскоре прооперирован. Недавно представители команды боксера заявили, что его вывели из комы и его состояние улучшилось.

Ранее сообщалось, что Президент направил телеграмму поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы, который показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество.

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль «Канело» Альварес обратился со словами поддержки к госпитализированному после тяжелого нокаута Айдосу Ербосынулы. Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин также адресовал своему соотечественнику пожелания скорейшего выздоровления.

Фото: sports.kz