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Казахстанский боксер Айбек Оралбай проиграл на чемпионате мира в Ташкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Мая 2023, 23:39
Казахстанский боксер Айбек Оралбай проиграл на чемпионате мира в Ташкенте Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айбек Оралбай проиграл сопернику во втором бое на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 92 килограммов Айбек Оралбай сразился с представителем Италии Азизом Аббесом Мухийдином и уступил ему решением судей.

Айбек Оралбай не смог выйти в следующую стадию турнира. Он является чемпионом Азии-2022, а также олимпийским чемпионом среди юношей — «золото» он выиграл в 2018 году.

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Азиз Аббес Мухийдин - главная звезда сборной Италии. На прошлом чемпионате мира он стал серебряным призером, также он является действующим чемпионом Европы.

Ранее боксер Санатали Тольтаев провел свой второй поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте и уступил сопернику.

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