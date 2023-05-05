Казахстанский боксер Айбек Оралбай проиграл на чемпионате мира в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айбек Оралбай проиграл сопернику во втором бое на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 92 килограммов Айбек Оралбай сразился с представителем Италии Азизом Аббесом Мухийдином и уступил ему решением судей.

Айбек Оралбай не смог выйти в следующую стадию турнира. Он является чемпионом Азии-2022, а также олимпийским чемпионом среди юношей — «золото» он выиграл в 2018 году.

Азиз Аббес Мухийдин - главная звезда сборной Италии. На прошлом чемпионате мира он стал серебряным призером, также он является действующим чемпионом Европы.

Ранее боксер Санатали Тольтаев провел свой второй поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте и уступил сопернику.