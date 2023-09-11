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    21:23, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанский боксер Али Балоев выиграл бой за титул WBO

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    Фото: Sports.kz
    УХАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский профессиональный боксер Али Балоев (12-1-1, 8 КО) выступил на вечере бокса в китайском Ухане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В главном событии вечера Балоев провел поединок с 43-летним французом Сирилом Макиади (15-3-2, 6 КО). На кону боя стоял вакантный пояс WBO Global в тяжёлом весе (до 90,7 кг). Противостояние продлилось все десять раундов и закончилось победой Балоева единогласным решением судей — 99:91, 100:90, 100:90.

    Таким образом, 30-летний Али Балоев одержал 13-ю победу в профессиональной карьере и завоевал титул WBO Global в тяжёлом дивизионе. Сирил Макиади потерпел четвертое поражение.


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