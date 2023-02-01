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    13:21, 01 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстанский боксер Али Балоев проведет бой за чемпионский титул

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер крузервейта Али Балоев (12-1, 8 КО) 18 марта проведет бой в Дубае (ОАЭ) в рамках шоу лиги Hardcore Boxing, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Балоева станет россиянин Курейш Сагов (8-2, 4 КО). Это будет реванш боксеров – в сентябре прошлого года Сагов одержал над Балоевым досрочную победу в Москве.

    Как информирует пресс-служба организаторов, на кону в противостоянии будет стоять чемпионский титул Hardcore Boxing в первом тяжелом весе (до 91 килограмма).

    Али Балоев дебютировал в промоушене Hardcore в июне. С тех пор он провел там три боя – кроме поражения от Сагова казахстанец одержал две победы.


    Фото: Fight Photo
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