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    23:42, 05 Декабрь 2023 | GMT +6

    Казахстанский боец победил россиянина в зарубежной лиге

    Казахстанский боец победил россиянина в зарубежной лиге
    Фото: Sports.kz

    Боец из Казахстана Олжас Ескараев (14-7) выступил на турнире по смешанным единоборствам Brave CF 77 в Бахрейне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Ескараев провел поединок с российским файтером Русланом Тедеевым (13-3). Этот бой прошел в легком весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой казахстанца удушающим приемом во втором раунде.

    Таким образом, Олжас Ескараев одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Руслан Тедеев потерпел четвертое поражение. Этой победой Ескараев закрыл июньское поражение от француза Ильеса Джируна (20-8) — в том поединке казахстанец уступил единогласным решением судей.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Боевые искусства Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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