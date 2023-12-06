Казахстанский боец победил россиянина в зарубежной лиге

Боец из Казахстана Олжас Ескараев (14-7) выступил на турнире по смешанным единоборствам Brave CF 77 в Бахрейне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Ескараев провел поединок с российским файтером Русланом Тедеевым (13-3). Этот бой прошел в легком весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой казахстанца удушающим приемом во втором раунде.

Таким образом, Олжас Ескараев одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Руслан Тедеев потерпел четвертое поражение. Этой победой Ескараев закрыл июньское поражение от француза Ильеса Джируна (20-8) — в том поединке казахстанец уступил единогласным решением судей.