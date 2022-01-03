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Казахстанский боец Жалгас Жумагулов сделал заявление о своем возвращении

3 Января 2022 05:27
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Казахстанский боец Жалгас Жумагулов сделал заявление о своем возвращении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Instagram прокомментировал свое возвращение к полноценным тренировкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Жалгас Жумагулов опубликовал видео, на котором он работает по лапам со своим тренером Тимуром Пирназаровым.

«ИншаАллах скоро буду в строю», - подписал видео Жалгас.

Напомним, что четвертого декабря 2021 года в Лас-Вегасе Жумагулов провел свой четвертый бой в UFC, где проиграл техническим нокаутом в первом раунде проживающему в Португалии уроженцу Анголы Манелю Капе (17-6). Это поражение стало для казахстанца третьим в лиге при одной победе.

Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC.

Жалгас Жумагулов получил дисквалификацию после поражения нокаутом в UFC.


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