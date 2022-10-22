Казахстанский боец за 52 секунды выиграл первый бой в карьере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Габидулла Мырзашев (0-2) одержал первую победу в профи-ММА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Он выступил на турнире Octagon 36 в Измите, где сразился с грузинским соперником Никой Гудушаури (1-0). Бой в легчайшем весе был запланирован на три раунда, но закончился уже в самом начале первого раунда: на 52 секунде Мырзашев успешно провел удушающий прием, заставив соперника сдаться.

Таким образом, Габидулла Мырзашев выиграл первый бой в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, а для Ники Гудушаури это поражение стало первым в профи.





Еще один казахстанский файтер Кожахмет Имангали (1-0) выступил на турнире по смешанным единоборствам Octagon 36. Соперником Имангали был турецкий боец Салар Вализаде (1-1). Бой в полулегком весе продлился все три раунда и закончился победой казахстанца единогласным решением судей. После объявления победителя Имангали предложил Вализаде обменяться флагами — под овации фанатов они пробежали с ними по октагону.

Кожахмет Имангали выиграл второй бой в профи-ММА, а Салар Вализаде потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

















Фото: sports.kz