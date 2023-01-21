Казахстанский боец за 20 секунд нокаутировал россиянина в Алматы

21 Января 2023, 21:07

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Боец смешанных единоборств из Казахстана Бауыржан Калмурзаев провел поединок против российского файтера Константин Чередниченко (15-19) на турнире промоушна Octagon, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В бою на турнире Octagon 39 в Алматы казахстанец в бою с Чередниченко нокаутировал его уже через 20 секунд после начала поединка. Калмурзаев прижал Чередниченко к сетке и обрушил на него град ударов.

Эта победа стала четвертой в профессиональной карьере для казахстанца. При этом он не имеет ни одного поражения.

Гавным боем турнира станет поединок казахстанца Азата Максума (15-0) против бразильца Фабрисио Нуньеса (8-0).





