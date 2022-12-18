НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанский боец выиграл третий бой в UFC

18 Декабря 2022, 08:34
Казахстанский боец выиграл третий бой в UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Сергей Морозов (18-5) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе и одержал победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сергей Морозов открыл файткард турнира поединком против американца Джорни Ньюсона (10-3). Этот бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой бойца из Казахстана единогласным решением судей.

Сергей Морозов одержал 19 победу в профессиональной карьере в ММА, а Джорни Ньюсон потерпел четвертое поражение. Что касается выступлений бойцов в UFC, то для Сергея Морозова эта победа стала третьей в промоушне (при двух поражениях), а Джорни Ньюсон проиграл уже третий поединок (пока у него всего одна победа, а еще один бой был признан несостоявшимся). Фото: sports.kz
Теги:
Читайте также
Казахстанец стал бронзовым призером Кубка мира по шорт-треку в Алматы
Два золота и бронзу завоевали костанайки на чемпионате РК по боксу
Где и когда смотреть финал чемпионата мира по футболу
Казахстанец установил рекорд и вышел в полуфинал ЧМ по плаванию
Хорватия и Марокко определят бронзового призера ЧМ по футболу в Катаре
Казахстанцы проиграли белорусам в финале хоккейного турнира в России
Казахстанец стал победителем этапа Кубка мира по парабиатлону
13 летний семейчанин стал чемпионом Азии по шахматам среди школьников
Новости партнеров
Популярное
1 Операцию на аортокоронарное шунтирование сердца впервые провели в Алматинской области
2 Новая поликлиника появилась в Караганде
3 Где и когда смотреть финал чемпионата мира по футболу
4 Нештатная ситуация произошла на Международной космической станции
5 Почему дети ехали без сопровождения полиции - о смертельном ДТП в Актюбинской области

Лента новостей