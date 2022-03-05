РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:22, 04 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский боец выиграл поединок на турнире в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Самат Мамедов одержал победу на турнире Octagon 28, который проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанец одержал победу над кыргызстанским файтером Азатом Нурмамадовым удушающим приемом за минуту до окончания первого раунда. Перед сдачей у бойца из Кыргызстана выпала капа изо рта, но поединок был продолжен.

    В конце боя между бойцами произошел небольшой конфликт, но его причина осталась неизвестной. Для Мамедова эта победа стала третьей в карьере без единого поражения, в то время как Нурмамадов имеет три победы и два поражения.

    Напомним, что сборная Казахстана завоевала первую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане.

    Теги:
    Спорт Боевые искусства Бокс Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!