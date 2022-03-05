Казахстанский боец выиграл поединок на турнире в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Самат Мамедов одержал победу на турнире Octagon 28, который проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанец одержал победу над кыргызстанским файтером Азатом Нурмамадовым удушающим приемом за минуту до окончания первого раунда. Перед сдачей у бойца из Кыргызстана выпала капа изо рта, но поединок был продолжен.

В конце боя между бойцами произошел небольшой конфликт, но его причина осталась неизвестной. Для Мамедова эта победа стала третьей в карьере без единого поражения, в то время как Нурмамадов имеет три победы и два поражения.

Напомним, что сборная Казахстана завоевала первую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане.