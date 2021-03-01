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    20:30, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанский боец «удосрочил» соперника на турнире в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский файтер Серик Разгалиев (5-1) выступил на турнире по смешанным единоборствам Naiza FC 29 в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Его соперником был боец из Кыргызстана Манас Темирбеков (13-8). Этот поединок в полусреднем весе был рассчитан на три раунда, но не продлился всю отведенную дистанцию: во втором раунде Разгалиев одержал победу удушающим приемом «анаконда».

    Таким образом, Серик Разгалиев выиграл шестой бой в своей профессиональной карьере. Добавим, что ранее казахстанец был подписан в Arlan MMA Pro Team. Что касается его оппонента, то Манас Темирбеков потерпел девятое поражение.





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