15 Октября 2022, 10:48
Казахстанский боец стал третьим чемпионом AMC Fight Nights из РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Сабит Жусупов одержал победу единогласным решением судей над россиянином Владимиром Егояном и стал новым чемпионом AMC Fight Nights в легчайшем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Он стал третьим казахстанцем с титулом этой лиги. Ранее чемпионами становились Жалгас Жумагулов и Георгий Кичигин.
Фото: sports.kz
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