15 Октября 2022, 10:48

Казахстанский боец стал третьим чемпионом AMC Fight Nights из РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Сабит Жусупов одержал победу единогласным решением судей над россиянином Владимиром Егояном и стал новым чемпионом AMC Fight Nights в легчайшем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Он стал третьим казахстанцем с титулом этой лиги. Ранее чемпионами становились Жалгас Жумагулов и Георгий Кичигин.

Фото: sports.kz