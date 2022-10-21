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    04:26, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский боец сенсационно выиграл в первом поединке азиатского промоушна

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Боец смешанных единоборств из Казахстана Улан Тамгабаев провел первый поединок в UAE Warriors и одержал победу над соперником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Улан Тамгабаев встретился в октагоне с соперником из Узбекистана Жавохиром Имамовым (7-0). Поединок, который прошел всю отведенную дистанцию, завершился победой казахстанского файтера решением судей.



    Перед этим поединком на счету Улана имелось 15 боев в профессиональной карьере в смешанных единоборствах при восьми победах и семи неудачах. Тамгабаев вышел на бой на недельном уведомлении.


    Фото: sports.kz

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