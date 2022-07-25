25 Июля 2022 21:24

Казахстанский боец проведет поединок с непобежденным турком

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Самир Ахмедов встретится с непобежденным турецким файтером Мурадом Кадыровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Для Самира предстоящий бой — третий в лиге. В 2021 году казахстанец финишировал Сайрапа Наргилова и Арсения Азамат уулу, ворвавшись в топы дивизиона! Кадыров выступает в профи с 2015 года. За это время турецкий атлет одержал 8 побед без единого поражения. Сможет ли Мурад сохранить «нолик» на О33», - сообщили в пресс-службе промоушна Octgaon.

Турнир, на котором встретятся казахстанец и турок, состоится 29-го июля в Алматы.



Фото: sports.kz







