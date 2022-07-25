Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанский боец проведет поединок с непобежденным турком
25 Июля 2022 21:24

Казахстанский боец проведет поединок с непобежденным турком

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Самир Ахмедов встретится с непобежденным турецким файтером Мурадом Кадыровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Для Самира предстоящий бой — третий в лиге. В 2021 году казахстанец финишировал Сайрапа Наргилова и Арсения Азамат уулу, ворвавшись в топы дивизиона! Кадыров выступает в профи с 2015 года. За это время турецкий атлет одержал 8 побед без единого поражения. Сможет ли Мурад сохранить «нолик» на О33», - сообщили в пресс-службе промоушна Octgaon.

Турнир, на котором встретятся казахстанец и турок, состоится 29-го июля в Алматы.


Фото: sports.kz




Новости по теме
Рыбакина сыграла с экс-первой ракеткой мира после триумфа на Уимблдоне
Дамир Жалгасбай уступил в финале теннисного турнира в Германии
20-летний казахстанец выиграл Кубок Европы по силовому троеборью
Читайте также
Рыбакина сыграла с экс-первой ракеткой мира после триумфа на Уимблдоне
Дамир Жалгасбай уступил в финале теннисного турнира в Германии
Чемпионат Казахстана по велоспорту на треке стартовал в Нур-Султане
Наркозакладчики задержаны в Алматы
Мошенница обманула алматинцев на 300 млн тенге
20-летний казахстанец выиграл Кубок Европы по силовому троеборью
Основные работы по строительству БАКАД планируют завершить до конца 2022 года
Две медали завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по триатлону в Нур-Султане
Популярное
1 Президент Казахстана совершил умру
2 Пятнадцатый президент Индии приняла присягу
3 Женский спецназ впервые привлекли для задержания подозреваемой в Акмолинской области
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы
5 Более 80 медобъектов построят в Жамбылской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив