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    21:16, 04 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанский боец проиграл представителю Узбекистана на турнире в Ташкенте

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    Фото: Sports.kz
    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Боец смешанных единоборств из Казахстана Абдурахман Омирзаков (2-0) встретился с узбекистанским файтером Асадом Кахоровым (3-1) на турнире промоушна Octagon, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Поединок состоялся в рамках легкой весовой категории (до 70 килограммов) на турнире Octagon 42, который проходит в Ташкенте. Бой прошел всю отведенную дистанцию в три раунда и завершился победой Кахорова единогласным решением судей.

    В главном поединке вечера встретятся казахстанец Жансерик Жаксыгулов и узбекистанский файтер Достон Бозоров за временный титул лиги в легком весе.

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