Казахстанский боец проиграл представителю Узбекистана на турнире в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Боец смешанных единоборств из Казахстана Абдурахман Омирзаков (2-0) встретился с узбекистанским файтером Асадом Кахоровым (3-1) на турнире промоушна Octagon, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок состоялся в рамках легкой весовой категории (до 70 килограммов) на турнире Octagon 42, который проходит в Ташкенте. Бой прошел всю отведенную дистанцию в три раунда и завершился победой Кахорова единогласным решением судей.

В главном поединке вечера встретятся казахстанец Жансерик Жаксыгулов и узбекистанский файтер Достон Бозоров за временный титул лиги в легком весе.