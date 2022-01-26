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Казахстанский боец приблизился к уникальному достижению чемпионатов мира по MMA

26 Января 2022 21:37
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Казахстанский боец приблизился к уникальному достижению чемпионатов мира по MMA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец MMA Багдат Жубаныш одержал очередную свою победу на чемпионате мира, который на данный момент проходит в Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Багдат одержал победу над представителем Бахрейна Магомедом Шейховым. Их поединок прошел всю дистанцию — три раунда и закончился победой нашего спортсмена, которую он одержал решением судей.

Восходящая звезда ММА из Казахстана — Жубаныш собирается сделать исторический хет-трик побед в Абу-Даби. Один из самых уникальных талантов IMMAF стремится войти в историю, став первым спортсменом, выигравшим три титула чемпиона мира.


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