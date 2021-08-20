Казахстанский боец победил россиянина редким болевым приемом

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец победил россиянина редким болевым приемом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Боец из Казахстана Ерсултан Шакенбай победил россиянина Мухаммадамина Мукумова редким для ММА приемом растяжка (известен как «Сулоев стретч») — это один из вариантов рычага колена.

Поединок прошел в полуфинале чемпионата Европы по ММА в Казани (весовая категория до 52,2 кг).



