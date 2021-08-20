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Казахстанский боец победил россиянина редким болевым приемом
20 Августа 2021 10:48
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КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец победил россиянина редким болевым приемом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Боец из Казахстана Ерсултан Шакенбай победил россиянина Мухаммадамина Мукумова редким для ММА приемом растяжка (известен как «Сулоев стретч») — это один из вариантов рычага колена.
Поединок прошел в полуфинале чемпионата Европы по ММА в Казани (весовая категория до 52,2 кг).
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