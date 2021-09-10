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    23:34, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боец оформил тяжелый нокаут ударом в челюсть

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит турнир по смешанным единоборствам Гран-При 84 Bushido Qazaqstan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В одном из рейтинговых боев турнира в ринге сошлись казахстанцы Жарас Ильясов и Серислам Серик. Бойцы в одной из атак решили разменяться ударами, победителем из которой вышел Ильясов. Он сумел провести удар в челюсть и отправить своего оппонента в глухой нокаут.

    Стоит отметить, что также на турнире выступил экс-чемпион АСВ и One Championship в среднем весе казахстанец Игорь Свирид, он во втором раунде своего поединка сумел одержать досрочную победу над соотечественником Кайратом Кабдрашовым.



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