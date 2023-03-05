Казахстанский боец одержал победу над узбекистанцем

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Боец смешанных единоборств из Казахстана Адиль Боранбаев (20-9-1) на турнире промоушна Octagon встретился с узбекистанцем Бобуром Абдулазизовым (10-8). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок спортсменов прошел в полусредней весовой категории (до 75 килограммов). Бой прошел всю отведенную дистанцию и завершился победой казахстанского файтера единогласным решением судей.

В главном событии вечера встретятся казахстанский боец Жансерик Жаксыгулов и узбекистанский файтер Достон Бозоров, которые сразятся за временный титул лиги в легкой весовой категории промоушна.