Казахстанский боец нокаутом дебютировал в MMA

КАРА-БАЛТА. КАЗИНФОРМ - 22-летний казахстанский боец Олжас Ерланов выступил на турнире по смешанным единоборствам EFC Global 33 в Кара-Балте (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником казахстанца стал 18-летний спортсмен из Кыргызстана Дастан Каныбек уулу. Поединок в наилегчайшей весовой категории (до 57 килограммов) был запланирован на три раунда, но завершился техническим нокаутом во второй пятиминутке. Ерланов взял в захват спину соперника, начал избивать его и рефери решил остановить бой.

Для обоих бойцов данный поединок стал дебютным в профессиональной карьере.