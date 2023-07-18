Казахстанский боец нокаутировал соперника из Кыргызстана

КАРА-БАЛТА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Нарбол Ахмет провел свой первый поединок в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



19-летний Ахмет выступил на турнире по смешанным единоборствам EFC Global 33 в Кара-Балте (Кыргызстан), где его соперником стал 21-летний местный спортсмен Чынгыз Базаркулов (1-0). Бой в наилегчайшем весе (до 57 килограммов) был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно в заключительной пятиминутке. Казахстанец перевел Базаркулова на спину и начал наносить удары по защищающемуся сопернику. Судья решил вмешаться и остановил поединок.

Как сообщалось ранее, 22-летний казахстанский боец Олжас Ерланов нокаутом дебютировал в MMA на турнире по смешанным единоборствам EFC Global 33 в Кара-Балте.

А 28-летний казахстанский боец Даниил Коцарев нокаутом за 53 секунды проиграл 30-летнему спортсмену из Узбекистана Улугбеку Икашеву.