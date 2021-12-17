Казахстанский боец Кайрат Ахметов проведет бой на турнире ONE FC в Сингапуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 декабря казахстанский боец Кайрат Ахметов (24-2) проведет бой с филиппинцем Дэнни Кингадом (14-2) по прозвищу «Король» на турнире по смешанным единоборствам ONE Fighting Championship в Сингапуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Прямая трансляция боя Ахметов — Кингад начнется в 18:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра по ссылке.

Кайрат Ахметов не дрался почти год: в последний раз он выходил в клетку 16 декабря 2020 года, когда победил единогласным решением судей Дэ Хван Кима (15-8-1) из Южной Кореи. Для Ахметова это будет восьмой поединок в промоушне ONE FC — на данный момент у него пять побед и два поражения. Что касается его соперника, то Дэнни Кингад не выступал и вовсе почти два года: свой последний бой он провел в январе 2020, когда выиграл единогласным решением у китайца Вей Се (10-3). Всего Кингад провел в ONE FC уже двенадцать боев: его рекорд в промоушне — 10-2.