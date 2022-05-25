00:10
25 Мая 2022 23:00
Казахстанский боец Ахметов встретится в поединке с японским спортсменом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный сингапурский промоушн One Championship объявил бой казахстанского файтера Кайрата Ахметова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
На своей странице в Instagram промоушн анонсировал турнир One 158, который состоится в пятницу, третьего июня. Казахстанский боец Ахметов примет участие в событии и проведет поединок против японского спортсмена Вада Тацумицу.
Казахстанец был чемпионом наилегчайшей весовой категории лиги, когда завоевал титул в ноябре 2015 года. Однако в августе 2017 года Ахметов проиграл в титульном бою бразильцу Адриано Мораесу и потерял свой пояс.
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